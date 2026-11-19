В Ленинском районном суде Екатеринбурга 19 ноября огласили приговор 50-летнему Андрею Шевнину по уголовному делу об изнасилованиях и убийствах двух 13-летних девочек, совершенных в 1994 гду. Мужчину признали виновным в умышленном убийстве с целью скрыть другое преступление, сопряженном с изнасилованием (по предварительному сговору группой лиц).

В свердловской прокуратуре отметили, что преступление было совершено с 16 на 17 октября 1994 года, когда Шевнин и его дядя, уголовное дело в отношении которого было выделено в отдельное производство (в последствии он заключил контракт и погиб в зоне СВО), в квартире на улице Начдива Онуфриева в Екатеринбурге совершили преступление против половой свободы в отношении 13-летней девочки, после чего убили ее. Также фигуранты надругались и убили подругу девочки, которая могла указать на причастность мужчин к преступлениям.

«Желая сокрыть совершенные преступления, соучастники совместно погрузили трупы девочек в автомобиль «ВАЗ-21053» и вывезли их в лесной массив на северный берег Чусовского озера», — рассказали подробности в прокуратуре.

Шевнин вину в инкриминируемых преступлениях так и не признал. Суд назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В пользу потерпевших с него взыскали компенсацию морального вреда.