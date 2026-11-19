В свердловской Госавтоинспекции рассказали подробности смертельной аварии, которая случилась накануне вечером на 42-м километре автодороги Екатеринбург — Тюмень в Белоярском районе. Как установили автоинспекторы, женщина — водитель Renault Logan —в условиях снегопада выбрала небезопасную скорость и допустила занос с последующим выездом на встречную полосу, где произошло столкновение с фургоном Sollers Atlant, после чего Renault отбросило на грузовик МАN.

В результате ДТП от травм на месте скончалась 51-летняя пассажирка Renault Logan, жительница Богдановича.

Все водители прошли освидетельствование на состояние опьянения — трезвы.

На месте аварии с погибшей работала следственно-оперативная группа.