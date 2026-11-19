За прошедшие сутки свердловские спасатели потушили 11 пожаров, четыре из которых произошли в жилом секторе. Есть погибший, сообщили в МЧС.

Так, накануне в селе Вогулка на улице Советская на площади 1 квадратный метр горело домашнее имущество в частном жилом доме. В ходе тушения пожара был обнаружен хозяин дома без признаков жизни. Пожар потушил пожарный добровольце первичными средствами пожаротушения до прибытия спасателей.

В Нижнем Тагиле на улице Пархоменко на площади 2 «квадрата» горело домашнее имущество и обшивка балкона квартиры на втором этаже пятиэтажки. С возгоранием справились за 5 минут 7 специалистов на трех единицах техники.

В Екатеринбурге на улице Опытная на площади 2 квадратных метра горели внутренняя отделка и оборудование в помещении насосной станции. Возгорание ликвидировано в результате самозатухания.

В деревне Ларина на улице Восточная на площади 4 «квадрата» горела кровля частной бани. Пожар потушили за 7 минут 4 спасателя на двух спецмашинах.