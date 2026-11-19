Жители Свердловской области смогут проверить свои знания о географии планеты. Для этого в регионе будут работать 150 площадок международной просветительской акции «Географический диктант — 2026». Их организуют в городских и сельских школах, музеях и даже зоопарках.

«Географический диктант стартует 22 ноября, написать его можно лично на площадках и онлайн. Это не просто экзамен на знание карт и координат. Это возможность прикоснуться к богатейшему наследию нашей страны и родного Урала. В этом году акция шагнула в музеи, зоопарки и отдаленные поселки, объединяя людей разных профессий и возрастов вокруг интереса к окружающему миру. Знание своей земли — это фундамент бережного отношения к ней и ее природным богатствам, которые мы сохраняем, в том числе, в рамках национального проекта „Экологическое благополучие“, — отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Написать диктант также можно будет в школе №76 в Лесном, школе №13 в Полевском и на базе мотоциклетного техникума в Ирбите. В Екатеринбургском зоопарке диктант пройдет в павильоне „Южный“, для участия необходима предварительная регистрация. После написания диктанта участников ждет бесплатная экскурсия „С зоопарком вокруг света“. Также в список площадок вошел музей истории и археологии Урала.

Одним из центров притяжения участников акции станет полевая площадка, развернутая на стыке трех регионов — Свердловской, Челябинской и Курганской областей. В точке с координатами 56°13′11» северной широты и 62°06′10″ восточной долготы встретятся председатели трех региональных отделений Русского географического общества. Это уникальное место в зауральской лесостепи, где административные границы пересекают Западно-Сибирскую равнину.

«Свердловская область — это удивительный регион, где сама природа располагает к изучению географии. Наши люди очень активны: они ходят в походы, сплавляются по рекам, исследуют горы и искренне любят родной край. Географический диктант для уральцев является не просто тестом, а возможностью еще раз осознать, в каком уникальном месте мы живем, на стыке Европы и Азии. Нам очень приятно видеть, что с каждым годом интерес к географии и краеведению только растет, а аудитория РГО становится все более молодой и увлеченной», — подчеркнула председатель Свердловского областного отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» Ольга Гурьевских.

Напомним, для участия в акции необходимо предварительно зарегистрироваться на выбранной площадке. С полным списком адресов и количеством мест можно ознакомиться на официальном сайте проекта.