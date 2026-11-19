В Свердловской области полицейские и добровольцы ищут двух подростков. О местонахождении 13-летнего Савелия Мухамадеева и 14-летнего Александра Лаврова из Полевского ничего не известно с 17 ноября.

Приметы Савелия: рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, черные волосы, карие глаза. Был одет в черные куртку, кофту, штаны и кроссовки.

Приметы Александра: рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, светлые волосы, светлые глаза. Был одет в черную куртку, черную кофту с белым капюшоном, черные штаны и кроссовки.

Сообщить информацию о пропавших детях можно по телефонам: 88007005452, 89126452846 или на линию 112.