Глава региона накануне посетил Кировградский муниципальный округ. Денис Паслер отметил, что летом здесь открыли Центр культурного развития и отремонтированное в рамках федерального проекта «Профессионалитет» студенческое общежитие.

«Сегодня с главой обсудили дальнейшее развитие муниципалитета. Как и в любой другой территории, работаем комплексно, охватывая разные населенные пункты округа. Например, в поселке Левиха меньше чем за 9 месяцев выполнен капитальный ремонт школы №17. Обновлены инженерные коммуникации, приведены в порядок кабинеты и пищеблок, установлено современное оборудование. Ребята говорят, что в новых условиях учиться стали еще лучше — поверил на слово», — рассказал губернатор Денис Паслер в соцсетях.

В Левихе Также Паслер побывал в Доме культуры «Горняк» в Левихе, который несколько лет находился на реконструкции.

«Сегодня это культурный центр поселка, где базируются творческие коллективы, проводится более 300 мероприятий ежегодно, действует музей истории поселка, работают библиотека и молодёжный клуб. Развитие Кировградского округа продолжим во взаимодействии с крупными предприятиями. Компания «Полиметалл» готовит к разработке Ново-Шайтанское медно-колчеданное месторождение. Здесь появится новый горнодобывающий комплекс. Запасы месторождения оцениваются почти в четыре миллиона тонн руды, добычу планируют начать в 2030 году. Будет создано более 400 рабочих мест, а объём налоговых отчислений ежегодно составит свыше 2 млрд рублей. Кроме того, компания готова сотрудничать с муниципалитетом в рамках социально-экономического партнёрства», — написал губернатор.

Кроме того, глава региона сообщил, что для обеспечения транспортной доступности в планах значится строительство обхода поселка Левиха и железнодорожного тупика на станции Быньговский.