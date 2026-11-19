В рамках киномарафона «ЭтноФест» в Свердловской области состоялось 680 кинопоказов.

«Участие в «ЭтноФесте» — это возможность встретиться со зрителем лицом к лицу. Встречи всегда получаются теплыми, живыми, интересными. Мы видим реальный отклик на то, что делаем. И, конечно, находим нового зрителя — на показах много детей и подростков. Приятно, что они активные: на встречах с командой фильма не просто слушают, а сами задают вопросы. Это очень ценно», — рассказал президент общественной организации «Культурное просвещение», режиссер документальных фильмов Вадим Овчинников.

В программу киномарафона вошли отечественные кинопремьеры, современная этнографическая документалистика, краеведческие фильмы, мультфильмы уральских студий и Инновационного культурного центра. Зрители познакомились с лентами о народных традициях, ремеслах и истории разных территорий России. Особое место заняли фильмы на национальных языках.

Отдельным направлением программы стали показы фильмов организации «Культурное просвещение»: 73 сеанса в 13 муниципалитетах собрали почти 7 тысяч зрителей. Самой масштабной площадкой киномарафона стал Центр культуры и кино «Родина» в поселке Буланаш. Здесь организовали 104 кинопоказа, которые посетили более 11,5 тысячи человек. Помимо кинопрограммы, для жителей Артемовского муниципального округа проводили выставки картин и изделий декоративно-прикладного творчества, мастер-классы, а также выступления татаро-башкирского ансамбля «Тай-Йолдызы».

Областной киномарафон «ЭтноФест» впервые прошел в 2017 году. За десять лет его участниками стали более 182 тысяч жителей Свердловской области.