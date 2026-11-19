Губернатор Денис Паслер добился списания Свердловской области 8,3 миллиарда рублей задолженности по бюджетным кредитам. С учетом списания, размер госдолга региона сократился до 64 миллиарда рублей. Накануне губернатор Свердловской области Денис Паслер анонсировал продолжение работы по снижению госдолга.

«У нас государственный долг снижался и еще снизится. Наличие в проекте бюджета дефицита, абсолютно не означает, что мы будем наращивать госдолг и привлекать коммерческие кредиты. Это вопрос управления финансами, затратами всех министерств и правительства в целом. Я уже говорил, что в 2026 году у нас не будет увеличен госдолг, а будет снижен, несмотря на то, что был дефицит 37 миллиардов рублей. И в 2027 году продолжим эффективно снижать госдолг», — отмечал Денис Паслер.

Объем списания госдолга правительством РФ соответствует размеру вложений субъектов в обновление общественного транспорта, расселение аварийного жилья, модернизацию коммунальной инфраструктуры, реализацию инфраструктурных проектов по развитию опорных населённых пунктов.

Распоряжение о списании подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Будем и дальше помогать российским регионам решать ключевые задачи. От этого напрямую зависит благополучие людей, укрепление потенциала территорий», – отметил Михаил Мишустин, говоря о принятом решении на заседании Правительства 18 ноября.