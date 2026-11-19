Жители Свердловской области подали 42 заявки на участие во Всероссийском конкурсе-премии «Безграничные возможности». Проект направлен на поддержку инициатив, способствующих созданию доступной среды, развитию инклюзивных технологий и улучшению качества жизни людей с инвалидностью.



Конкурс проводится по 12 номинациям. В номинации «Технологии возможностей» могут принять участие разработчики, инженерные команды, научные организации и предприниматели, создающие устройства, цифровые сервисы и другие технические решения, помогающие людям преодолевать различные ограничения.

«Номинация «Технологии возможностей» – это признание силы человеческого духа, инноваций и стремления к новым достижениям. Современные технологии открывают новые горизонты, помогают преодолевать барьеры и доказывают, что возможности человека не ограничиваются обстоятельствами», – отметила региональный эксперт конкурса, член Свердловского отделения «Всероссийского общества слепых» Эльвира Козлова.

Номинация «Нужны друг другу» посвящена проектам, в которых люди и животные помогают друг другу, а «Территория равных возможностей» предназначена для региональных и муниципальных команд, реализующих комплексные инициативы по созданию инклюзивной среды.

Подать заявку на участие можно до 30 ноября на официальном сайте конкурса. Там же можно найти подробную информацию обо всех номинациях.

Отметим, что конкурс-премия «Безграничные возможности» реализуется Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации при поддержке генерального партнера – благотворительного фонда «Вклад в будущее».