В спортивном квартале «Архангел Михаил» в Екатеринбурге началось строительство нового зимнего парка «РМК Экстрим». Площадка площадью 5 тысяч квадратных метров откроется в рамках фестиваля «Энергия РМК. Зима» и будет доступна для всех любителей сноуборда и лыж разного возраста и уровня подготовки.

«В прошлом году мы получили невероятный отклик от жителей и гостей Екатеринбурга о нашем экстрим-парке. Поэтому в новом зимнем сезоне „РМК Экстрим“ удивит обновлениями. Парк станет больше в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Мы расширили как взрослый склон, так и детский. Кроме того, добавили прокат оборудования, чтобы посетителям было удобно заниматься на нашей площадке. Парк будет работать до конца февраля 2027 года без выходных, чтобы каждый смог отточить свои навыки», — отметил директор «РМК Экстрим» Герман Ременников.

Экстрим-парк будет состоять из двух зон: джиббинг-парк и детский парк. Джиббинг-парк включает в себя наклонную подушку для отработки трюков, учебный склон для базового обучения катанию на сноуборде и лыжах, а также две линии для скольжения по фигурам разной сложности: джиббинг-база и джиббинг-про. В парке можно будет кататься как самостоятельно, так и в сопровождении тренеров.

Детский парк будет доступен для детей от двух до пяти лет. На этой площадке юные спортсмены в сопровождении тренеров смогут впервые встать на сноуборд и лыжи, научатся держать баланс и выполнять простые трюки на низких фигурах.

В прошлом сезоне экстрим-парк посетили более 4 тысяч человек, свыше 3,5 тысячи детей впервые встали на сноуборд, а 2730 человек прошли обучение в школе по сноуборду и лыжам. Площадка также использовалась для тренировок спортсменов областной школы олимпийского резерва.