Для жителей микрорайона Елизавет в Екатеринбурге с 9 ноября увеличат на четыре единицы количество автобусов на маршруте №57. Интервал движения на маршруте составит 15-20 минут.

А с 1 декабря в микрорайон начнет заезжать автобусный маршрут №72, который сменит конечную станцию с Южной подстанции на Елизавет. Как уточнили в мэрии, на маршруте будут работать десять машин, курсирующие с регулярностью 14-18 минут.

«Таким образом, после изменения схемы движения интервал между автобусами маршрутов № 57 и № 72 составит 8-10 минут», — сообщили в администрации Екатеринбурга.