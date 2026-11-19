19 ноября Верх-Исетский завод — одно из старейших металлургических предприятий Урала — отмечает своё 300-летие. За три века ВИЗ прошёл путь всей российской металлургии: от первых плавок кричного железа до создания высокотехнологичной стали. Он ни разу не останавливал производство, став живым воплощением инженерной преемственности, верности делу и промышленной устойчивости.

Сегодня трудовые традиции завода достойно продолжают уральские предприятия Группы НЛМК — ВИЗ-Сталь и ВИЗ, сохраняя и развивая уникальный производственный опыт, накопленный шестнадцатью поколениями металлургов. Юбилей Верх-Исетского завода стал большим общим праздником, который объединил бывших и действующих работников, ветеранов, представителей трудовых династий и членов семей металлургов.

Программа включает торжественные награждения лучших сотрудников, чествование трудовых династий завода, экскурсии на производство для ветеранов и членов семей металлургов, корпоративные конкурсы и тематические квизы. На городских площадках пройдут выставки, рассказывающие о вкладе ВИЗа в развитие уральской промышленности, о людях завода и преемственности поколений. На корпоративном портале запущен поздравительный флэшмоб, к которому присоединились все сотрудники Группы НЛМК.

21 ноября в киноконцертном театре «Космос» пройдёт большой праздничный вечер для ветеранов и работников ВИЗ-Стали и ВИЗа. Праздник откроет премьера юбилейного фильма «Гордимся нашим делом» о богатых традициях предприятия, их преемственности в сочетании с современными технологиями.

Кульминацией юбилейных мероприятий будет церемония вскрытия капсулы времени, заложенной в год 250-летия завода. Событие станет символическим диалогом поколений: современные металлурги не только познакомятся с посланием предшественников, но и подготовят собственное обращение к потомкам, продолжив традицию.

Верх‑Исетский завод основан 19 ноября 1726 года — в этот день было получено первое кричное железо. Создание завода связано с именем Вильгельма де Геннина, одного из основателей Екатеринбурга: для работы предприятия построили верхнюю плотину на реке Исети. Уже в XVIII веке предприятие вошло в число крупнейших металлургических заводов Урала.

В XIX веке завод получил широкую известность благодаря производству высококачественного кровельного железа с изображением соболя на клейме, став одним из первых экспортёров уральской металлургической продукции в Европу и Америку. В 1929 году ВИЗ первым в Советском Союзе наладил выпуск горячекатаной трансформаторной стали, сыграв ключевую роль в обеспечении электротехнической промышленности страны отечественным металлом. В XX веке завод провёл масштабную реконструкцию и в 1973 году запустил крупнейший в Европе комплекс холодной прокатки. Здесь освоили выпуск технологичной холоднокатаной тонколистовой стали и внедрили передовые технические решения, в том числе первую в мировой металлургии замкнутую систему водоснабжения.

Верх-Исетский завод занимает важное место в промышленной истории Свердловской области и России. Его историческое и производственное наследие продолжают предприятия Группы НЛМК — ВИЗ-Сталь и ВИЗ. ВИЗ-Сталь производит технологичную сталь для мировой энергетики. ВИЗ продолжает историческое направление выпуска продукции для повседневной жизни и производит стальные эмалированные ванны и мойки. Сохраняя верность вековым традициям Верх-Исетского завода, предприятия развиваются как современные, технологичные и экологически ориентированные производства.

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