Обширная сеть новых фельдшерско-акушерских пунктов в Свердловской области приросла еще двумя современными модульными конструкциями, которые установили в сельских территориях Камышловского района — в селе Кочневском и поселке Калина. Новые ФАПы построили в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Село Кочневское, где проживают чуть более 500 человек, — одно из самых отдаленных в районе, отсюда до Камышлова около 40 километров. Возле нового ФАПа благоустроили прилегающую территорию.

«Поставить модульное здание — одно дело, осуществить благоустройство вокруг — совсем другое. Все совместными усилиями сделано для того, чтобы каждый из вас мог прийти по хорошей дорожке, зайти в теплое, современное здание и получить качественную медицинскую помощь», — сказала главный врач Камышловской ЦРБ Ирина Закачурина.

Поселок Калина еще меньше, чем Кочневское. Местные жители собрались на торжественном открытии нового фельдшерско-акушерского пункта.

Всего на капитальный ремонт объектов здравоохранения и установку 19 быстровозводимых модульных конструкций, включая девять фельдшерско-акушерских пунктов и три врачебные амбулатории, в Свердловской области в 2026 году направлено порядка 3,4 миллиарда рублей.