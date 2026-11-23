Губернатор Свердловской области Денис Паслер накануне поприветствовал участников Чемпионата России по паделу, который впервые прошел в Екатеринбурге 22 ноября и объединил сильнейших спортсменов из 29 регионов России. Всего на корты «Падел-Арены РМК» вышли 240 человек.

«Сегодня в регионе работают 40 крытых и 9 открытых кортов. В планах — открытие детской академии падела. Поэтому мы на 100% были готовы принять Чемпионат России по паделу», — написал Паслер в соцсетях.

В число победителей всероссийских соревнований вошли свердловчане Дмитрий Мягков и Максим Колобов, занявшие первое место, а также Алена Васильева, занявшая второе место в паре с москвичкой Гретой Мокроусовой.