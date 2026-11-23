Дорожная авария с участием 18-летнего пешехода случилась утром 23 ноября на улице Цветников в Ревда. На молодого человека, идущего по нерегулируемой «зебре» наехал 68-летний водитель Kia Rio.

Юношу с различными травмами доставили в Ревдинскую горбольницу, он госпитализирован.

Сам водитель пояснил автоинспекторам, что приближаясь к пешеходному переходу, не заметил вышедшего на проезжую часть пешехода, который был одет в темную одежу. Мужчину привлекли к административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходу и возбудили в тоношении него административный материал за причинение вреда здоровью потерпевшему.