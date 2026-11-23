Авария произошла вечером 22 ноября в Полевском. По предварительным данным, 61-летний водитель Lada Vesta не уступил дорогу 43-летней женщине, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля.

В результате наезда женщина получила перелом голени. Бригада скорой помощи доставила пострадавшую в Центральную районную больницу Полевского, сообщает JustMedia.ru со ссылкой на региональную ГИБДД.

Как установили сотрудники Госавтоинспекции, водитель имеет 35-летний стаж и ранее не привлекался к административной ответственности. Освидетельствование подтвердило, что мужчина был трезв.

На месте ДТП автоинспекторы установили личности участников и осмотрели участок дороги. Выяснилось, что после наезда водитель не выставил знак аварийной остановки. По этому факту составлен административный материал. Также в отношении мужчины возбуждены дела из-за непредоставления преимущества пешеходу и причинения вреда здоровью пострадавшей.

При обследовании места происшествия дорожные инспекторы обнаружили отсутствие горизонтальной разметки. Администрации Полевского выдали предписание устранить нарушение в течение трёх суток.