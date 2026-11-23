Денис Паслер и глава Минпромторга РФ Антон Алиханов посетили Богословский алюминиевый завод в Краснотурьинске и шахту СУБРа «Кальинская» в Североуральске и обсудили дальнейшие перспективы работы уральских предприятий.

Как отметил губернатор Свердловской области, предприятия «Северо-Уральский бокситовый рудник», Богословский алюминиевый завод и Уральский алюминиевый завод обеспечивают 80% всех глиноземов и, соответственно, сырья для производства в стране алюминия для всех отраслей, как гражданских, так и критически важных.

«Они имеют стратегическое значение для Свердловской области и России. Их работа играет значимую роль в достижении технологической независимости России. Необходимо сделать все для стабильного функционирования производства, его модернизации и поддержки сотрудников», — подчеркнул губернатор Денис Паслер в разговоре с Антоном Алихановым.

«СУБР является градообразующим предприятием Североуральска. С учетом подрядных организаций его деятельность обеспечивает занятость более 4 тысяч человек, — отметил Антон Алиханов. — Поэтому для нас важно сохранить производственный потенциал предприятия, обеспечить его дальнейшую модернизацию и стабильную работу, а также безопасность сотрудников».