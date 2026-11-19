Квартал «Первый Академ» от ГК «КОРТРОС» возглавил рейтинг самых продаваемых новостроек Екатеринбурга по итогам октября 2026 года. По данным аналитиков сервиса «Пульс Продаж Новостроек», за месяц в проекте было зарегистрировано 80 договоров долевого участия (ДДУ).

Результат достигнут на фоне общего охлаждения рынка: в октябре в Екатеринбурге было зарегистрировано 1729 ДДУ против 2317 в сентябре (−25,4%). Несмотря на снижение покупательской активности, «Первый Академ» сохранил статус самого востребованного проекта города.

«„Первый Академ“ — квартал, который сегодня активно развивается и по праву становится одной из визитных карточек Академического района. Он расположен на главном въезде, и именно по нему у гостей и будущих жителей складывается первое впечатление о том, каким стал район за последние годы. Удобная локация, продуманная архитектура и развитая инфраструктура делают проект особенно привлекательным для покупателей — люди видят, что район живёт и развивается, и хотят быть частью этой истории», — отметил генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Сергей Ланцов.

В жилом квартале «Первый Академ» в Екатеринбурге действуют скидки на квартиры (в том числе до 20% на выделенный пул или готовое жильё), специальные ипотечные предложения, рассрочка и бонусы (например, мебель в подарок или выгода до 2,8 млн руб. на строящиеся дома). Подробности предложений и условия покупки размещены на странице квартала Первый Академ и в каталоге ЖК «Первый Академ».

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