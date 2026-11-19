В Уральском государственном горном университете прошла торжественная церемония чествования лауреатов премий и стипендиатов губернатора Свердловской области. Событие приурочено ко Дню преподавателя высшей школы и объединило более 140 талантливых студентов, аспирантов и педагогических работников.

«Свердловская область является одним из лидеров высшего образования в нашей стране, в том числе в сфере поддержки одаренной молодежи. Конкурс этого года показал беспрецедентный рост интереса к научным исследованиям и профессиональному мастерству. В 2026 году материалы кандидатов на премии и стипендии Губернатора представили 7 институтов Уральского отделения Российской академии наук, 18 учреждений высшего образования, что на 6 организаций больше, чем в прошлом году. Сама география и уровень участников впечатляют. В конкурсе приняли участие 20 профессоров, 34 преподавателя, 67 аспирантов и 200 студентов вузов», – отметила заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

В этом году лауреатами губернаторской премии стали 15 педагогических работников высших учебных заведений региона. Награды присуждены в номинациях «Профессор года», «Доцент года» и «Преподаватель года» по пяти научным направлениям: технические, гуманитарные, естественные, психолого-педагогические науки, а также искусствоведение и культурология. Размер премий составил от 80 до 200 тысяч рублей.

Губернаторских стипендий также удостоены 98 студентов и 30 аспирантов, проявивших выдающиеся способности в учебной и научно-исследовательской деятельности. Размер ежемесячной стипендии для студентов вузов составляет 1,8 тысячи рублей, для аспирантов – 2,4 тысячи рублей.

Отметим, что в Свердловской области в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» последовательно развивается система высшего и среднего профессионального образования. Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер отмечал, что в регионе обучаются порядка 250 тысяч студентов, которые в том числе приезжают из других регионов России.