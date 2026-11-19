В уральской столице продолжаются поиски 13-летней Дарьи Пасечной, которая ушла из дома и бесследно исчезла 17 ноября.

Как выяснили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт», пропавшая сменила одежду, поэтому сейчас опознать ее по приметам, опубликованным ранее, невозможно.

«Она постоянно передвигается и не остаётся надолго в одном месте. Девочке нужна помощь!» — сообщили в отряде.

Приметы Дарьи: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы бордовые, глаза карие.

Сообщить информацию о пропавшей девочке-подростке можно по телефонам: 88007005452, 89221423371 или на линию 112.

UPD: Найдена, жива!