В уральской столице продолжаются поиски 13-летней Дарьи Пасечной, которая ушла из дома и бесследно исчезла 17 ноября.
Как выяснили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт», пропавшая сменила одежду, поэтому сейчас опознать ее по приметам, опубликованным ранее, невозможно.
«Она постоянно передвигается и не остаётся надолго в одном месте. Девочке нужна помощь!» — сообщили в отряде.
Сообщить информацию о пропавшей девочке-подростке можно по телефонам: 88007005452, 89221423371 или на линию 112.
UPD: Найдена, жива!