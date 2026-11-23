За минувшую неделю на Средний Урал ввезли несколько партии импортных овощей и фруктов общим весом 1,28 тысячи тонн.

«Продукция, поступившая в 62-х транспортных средствах, была доставлена из Китая, Турции, Киргизии, Узбекистана, Казахстана и Азербайджана», — рассказали в свердловском Россельхознадзоре.

Специалисты ведомства провели карантинные фитосанитарные мероприятия, проверили сертификаты и провели лабораторные исследования. Нарушений не выявили, безопасные для потребителей овощи и фрукты допустили к реализации.