Синоптики обещают свердловчанам небольшую оттепель в ближайшие дни, а затем установление снежного покрова.

«Юго-западный циклон, приход которого со снегом и порывистым ветром ожидается 26 ноября, повсеместно уложит снежный покров, высота которого к 28 ноября составит ориентировочно 5-12 сантиметров», — рассказали в Уралгидрометцентре.

Во вторник, 24 ноября, будет облачно с прояснениями, ночью местами пройдет небольшой снег, мокрый снег, временами с дождем, днем небольшие, местами снег и мокрый снег. На дорогах гололедица, ночью и утром туман, ветер западный, на юге ночью южный 3-8 метров в секунду, днем с порывами до 13, ночью +1...-4 градуса, на севере похолодает до -9, днем -3...+2. В Екатеринбурге ночью 0, без осадков, днем +1 градус, небольшой снег, мокрый снег, гололедица.

25 ноября тоже облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, в отдельных районах налипание мокрого снега на провода, гололедица, ветер восточный 4-9 метров в секунду, ночью -2...-7, днем -3...+2, на севере 0...-5 градусов. В Екатеринбурге ночью +1, небольшой снег, днем 0, небольшой мокрый снег.

В среду, 26 ноября, облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, на юго-востоке до сильного, в отдельных районах метель, ветер южный 4-9 метров в секунду, с порывами до 14, ночью и днем столбики термометров будут опускаться от 0 до -5 градусов, ночью на крайнем севере до -10. В Екатеринбурге ночью и днем +1,5 градуса, снег.