Губернатор Денис Паслер рассказал о реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Свердловской области. Как отметил глава региона, нацпроект — это не только про масштабные инфраструктурные проекты, но и про ремонт дорог, жизненно важных для жителей небольших территорий.

«В этом году благодаря нацпроекту отремонтировали участки дорог, ведущих к селам и деревням. Кроме обновления покрытия, специалисты укрепляли обочины, обустраивали водопропускные трубы и тротуары, устанавливали устройства для безопасности дорожного движения, где это было необходимо», — рассказал Денис Паслер в соцсетях.

Он отметил, что дорожники досрочно выполнили объем текущего года и часть работ, запланированных на следующий. Так, работы завершились в Алапаевске на двух участках дороги Артемовский — Арамашево, на участке дороги от села Кулики до подъезда к селу Каменноозерское, на двух участках автодороги Каменск-Уральский — Клевакинское, на автодороге деревня Ольховка — Двуреченск в Белоярском районе, на дороге Починок – Елани.

«Дополнительные объемы работ в текущем сезоне выполнили и на дороге Нижние Серги – Михайловск – Арти. На дороге между селами Трошково и Зубково в Тугулымском муниципальном округе привели в порядок участки общей протяженностью 1,6 км, — написал губернатор. — Капитально отремонтировали единственный путь к селу Акинфиево. Это 15-ти километровый участок дороги Нижняя Салда – Алапаевск. Первые 6 км ввели в эксплуатацию в прошлом году, оставшиеся девять — в этом сезоне».

Еще продолжаются работы, начатые досрочно, на дороге Нижняя Салда — поселок Басьяновский. Там ремонт будет завершен в 2027 году.

Итоги дорожного сезона 2026 года Денис Паслер пообещал озвучить чуть позже.