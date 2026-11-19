Праздничный поезд Деда Мороза продолжает путешествие по стране, он преодолеет в общей сложности около 24 тысячи километров и охватит более 60 городов России. На Свердловской железной дороге Поезд Деда Мороза сделает остановки в 11 городах.

Как сообщает JustMedia.ru, он побывает в Серове 21 ноября, 22 ноября — в Нягани, 23 ноября — в Югорске, 24 ноября — в Тюмени. В Новом Уренгое сказочный поезд остановится 30 ноября, 1 декабря — в Губкинском и Ноябрьске, 2 декабря — в Нижневартовске, 3 декабря — в Тобольске, а 4 декабря он прибудет в Екатеринбург.

Для свободного посещения будут открыты вагон Снежной королевы, вагон-лавка с сувенирами и вагон-ресторан с блюдами северной кухни, уточняют организаторы.