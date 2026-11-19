В пятницу, 20 ноября Уральский банк реконструкции и развития проведёт мастер-класс и предложит студентам вакансии на форуме «Время карьеры». Событие впервые пройдёт в новом корпусе ИРИТ-РТФ Уральского федерального университета в Новокольцовском.

Выставка работодателей будет работать с 15:30 до 21:00 в пространстве на первом этаже. На стенде УБРиР можно будет принять участие в интерактивах: решить задачи на интеллект, память, внимательность и выиграть фирменный мерч банка.

В аудитории I101 в 17:50 IT-рекрутеры УБРиР Анна Мартынова и Айгуль Арсланова проведут мастер-класс «Soft skills для успешной карьеры». Участники смогут узнать, какие гибкие навыки помогают эффективно общаться, работать в команде, управлять временем и справляться с трудностями. Коллеги расскажут, как развивать эти навыки уже во время учёбы, чтобы стать востребованным специалистом и добиться успеха в будущей карьере.

«Мы уже в четвёртый раз участвуем в событии „Время карьеры“ и высоко оцениваем его результативность. Мы подготовили ряд вакансий, которые идеально подходят студентам для старта, потому что за счёт гибкого графика помогают соблюдать баланс между учёбой и работой. Работа во время учёбы — это дополнительный доход, независимость и фундамент последующей карьеры. Которую, естественно, можно продолжить в нашем банке», — отметила начальник отдела подбора персонала УБРиР Алёна Кискина.

«Время карьеры» дважды в год собирает студентов, выпускников, молодых специалистов и представителей ведущих компаний-работодателей региона. Для посетителей проводятся карьерные консультации, интерактивные игры и мастер-классы.

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