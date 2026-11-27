После проверки Роспотребнадзора по решению суда в Екатеринбурге приостановили работу пекарни «Фамильная пекарня» на улице Стахановская, 34, где были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

В частности, к работе в пекарне были допущены сотрудники, не прошедшие обязательные предварительные медицинские осмотры и вакцинацию, также в помещениях не проводились мероприятия по дератизации и дезинсекции, а прием продукции и сырья осуществляется без товаросопроводительной документации. Кроме того, санитарные врачи не нашли сопровождающей информации об условиях хранения и сроках годности пищевой продукции.

Деятельность пекарни приостановили на 30 суток.