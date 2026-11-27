Смертельная дорожная авария случилась утром 27 ноября на 177-м километре автодороги Екатеринбург — Тюмень в Пышминском районе, где столкнулись три транспортных средства. По предварительным данным ГИБДД, 40-летний водитель автомобиля Audi не справился с управлением и допустил столкновение с попутно двигавшимися грузовыми автомобилями «КамАЗ» и Scania.

В результате ДТП погибла 6-летняя девочка — пассажир Audi. Известно, что на момент происшествия она находилась в детском удерживающем устройстве.

Остальные пассажиры «Ауди» — Также травмы различной степени тяжести получили 63-летняя мать водителя иномарки, 9-летняя дочь и 41-летний родственник, их доставили в Пышминскую ЦРБ.

«Все пострадавшие и погибшая — жители Тюменской области», — уточнили в свердловской Госавтоинспекции.

На месте ДТП работала следственно-оперативная группа. Сейчас движение на участке трассы, где произошло массовое ДТП, в направлении Екатеринбурга временно осуществляется по одной полосе.