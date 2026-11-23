В Екатеринбурге в киноконцертном театре «Космос» отметили 300-летие Верх-Исетского металлургического завода, историю которого сегодня продолжают предприятия Группы НЛМК — ВИЗ-Сталь и ВИЗ. На праздник собрались около двух тысяч действующих и бывших сотрудников, ветеранов и членов семей металлургов.

Главным событием вечера стало торжественное награждение лучших сотрудников ВИЗ-Стали и ВИЗа. За многолетний добросовестный труд и вклад в развитие уральской металлургии 21 заводчанин был удостоен отраслевых и региональных наград: званий «Почётный металлург», почётных грамот и благодарностей Министерства промышленности и торговли России, губернатора Свердловской области и главы администрации Екатеринбурга.

«Это признание принадлежит всему коллективу, который разрабатывал и внедрял новые решения для повышения качества продукции. Настоящая мотивация — в развитии завода, запуске новых продуктов и освоении технологий. Это любовь к делу, людям и профессии, которая продолжает двигать нас вперёд», — рассказала почётный металлург, начальник отдела технологии и управления качеством ВИЗа Наталья Хисматуллина.

За три века завод прошёл путь от металлургического производства XVIII века до современного высокотехнологичного предприятия. Сегодня ВИЗ-Сталь и ВИЗ развивают производство, внедряют цифровые решения и осваивают новые технологии и продукты.

Особо были отмечены ветераны и трудовые династии. Общий стаж семей, несколько поколений которых работали на заводе, превышает десять тысяч лет.

«Трёхвековая история Верх-Исетского завода — результат труда шестнадцати поколений визовцев. Для многих предприятие стало частью семейной истории. Сегодня перед новым поколением стоят свои задачи: делать производство более технологичным и безопасным, повышать качество продукции», — отметил генеральный директор ВИЗ-Стали Борис Паршаков.

В программу вечера также вошла премьера корпоративного фильма «Гордимся нашим делом». Завершил праздник концерт арт-группы SOPRANO Турецкого.

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