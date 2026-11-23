Свердловские дзюдоисты завоевали три награды на первенстве мира среди юниоров и юниорок до 21 года, которое проходило с 19 по 22 ноября в Ташкенте. В турнире участвовали более 570 спортсменов из 78 стран.

Золотую медаль в личном зачёте выиграл Абдуллах Парчиев, выступавший в весовой категории до 66 килограммов. Кира Сафонова дважды поднялась на пьедестал почёта: в индивидуальных соревнованиях среди девушек весом свыше 78 килограммов она завоевала бронзу, а в командном турнире стала серебряным призёром.

Всего российские дзюдоисты получили 10 медалей в личном первенстве — четыре золотые, две серебряные и четыре бронзовые. По числу побед на юниорских чемпионатах мира сборная установила национальный рекорд. Ранее российским спортсменам удавалось завоевать не более трёх золотых наград — в 1998 году в Колумбии и в 2013 году в Словении.

Развитие профессионального и массового спорта входит в число задач государственной программы «Спорт России».