Спортсмены из Свердловской области завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали на Открытом Кубке Шанхайской организации сотрудничества в самбо, скалолазании и настольном теннисе. Масштабные международные соревнования объединили более тысячи атлетов из разных стран.

Золотую медаль в соревнованиях по самбо завоевала двукратная чемпионка мира, воспитанница спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо имени Александра Козлова Анастасия Луканина. Уральская спортсменка одержала победу в весовой категории до 54 килограммов, одолев в финале представительницу Беларуси.

В соревнованиях по скалолазанию серебряную медаль в дисциплине «скорость» завоевал свердловчанин Кирилл Лебедев.

Успешно выступили уральские спортсмены и в соревнованиях по настольному теннису. В командных соревнованиях женская сборная России одержала победу над командой Беларуси со счетом 3:0. Все три победных очка принесли игроки клуба настольного тенниса УГМК Влада Воронина, Мария Тайлакова и Валерия Коцюр. Золотую медаль в составе российской сборной также завоевала Арина Слаутина. В личном зачете золотую медаль завоевала Мария Тайлакова, бронзовые награды – Влада Воронина и Валерия Коцюр.

Мужская сборная России в финале обыграла команду Ирана со счетом 3:1. Золотые награды в составе национальной команды также завоевали представители КНТ УГМК Никита Артеменко и Максим Боков.