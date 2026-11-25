На Средний Урал днем 26 ноября обрушатся очень сильные снегопады, что осложнит транспортное движение снежными заносами.

«Установится постоянный снежный покров. Ожидаемое расчетное количество осадков до 12-20 мм (30-60% месячной нормы). Чуть меньше снега предполагается на крайнем северо-западе и крайнем юго-востоке области». — рассказали в Уралгидрометцентре.

Синоптики уточняю, что снегопад начнется на крайнем юге Свердловской области во второй половине ночи 26 ноября, днем непогода придет в центральные и северные районы.