Спортсмены из Свердловской области завоевали золотую и серебряную медали на первенстве мира по прыжкам на батуте, проходившем в китайском Нанкине. В составе сборной России регион представили Тимофей Чигвинцев и Дмитрий Яковлев, выступившие в соревнованиях среди спортсменов 15–16 лет.

Золотую медаль в дисциплине «Двойной минитрамп» завоевал Тимофей Чигвинцев – воспитанник спортшколы олимпийского резерва №1 Асбеста. Серебряным призером в синхронных прыжках стал екатеринбуржец Дмитрий Яковлев, воспитанник спортшколы «Акробат» Дворца молодежи. Как отметили в департаменте информполитики, в паре с Ярославом Дущенко из Ростовской области он занял второе место, уступив спортсменам из Японии.