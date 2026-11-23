В Екатеринбурге глухие и слабослышащие жители создали авторские экскурсии по музеям. Первые маршруты представили в Музее «Литературная жизнь Урала XIX века». Они стали результатом лаборатории проекта «Культура для всех», объединившей восемь горожан.

«Участники лаборатории как носители опыта сами выбирали, что будет интересно глухим в музее. Мы познакомились с музеем, эксперты объяснили, как составляются маршруты, на что важно обратить внимание, откуда берутся материалы и какими вообще могут быть экскурсии — квесты или какие-то игры. После этого глухие выбирали реперные точки, о которых будет рассказ, искали материалы, занимались поиском игр, составляли исторические справки», — рассказала куратор проекта «Культура для всех» Екатерина Исакова.

Участники самостоятельно выбирали темы и форматы экскурсий. Например, одна из авторов, Татьяна Лугвина, разработала интерактивный квест для взрослых посетителей. Еще пять участников готовят маршрут по Музею Ф. М. Решетникова.

На основе авторских разработок запишут видеогиды на русском жестовом языке. В музеях разместят QR-коды, чтобы глухие посетители могли самостоятельно знакомиться с экспозициями без предварительной записи и поиска переводчика.

Также видеогид создадут для музейного центра «Гамаюн». Это продолжение работы по развитию доступной музейной среды: весной такие материалы появились в трех музеях Екатеринбургского музея изобразительных искусств.