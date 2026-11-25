Национальная премия «Золотая маска» объявила номинантов XXXIII сезона — претендентов на главную театральную награду России. Среди них постановки Урал Опера Балета, Свердловского театра драмы и Нижнетагильского театра кукол.

Свердловские театры представлены в нескольких номинациях. Так в номинации «Опера» - «Севильский цирюльник» театра Урал Опера Балет. Постановки этого же театра среди претендентов номинации «Современный балет»: «Быстрые свидания» и «Шесть русских песен».

Свердловский театр драмы с постановкой «Камень» включен в список «Оперетта/Мюзикл». А Нижнетагильский театр кукол — в номинации «Театр кукол» с постановкой «Маугли».

«В истории нашего театра (и города) это первая высокая оценка такого уровня. Для театрального коллектива признание профессионального сообщества обозначает точки роста и творческий амбиций. Но самый важный критик для театра - это, конечно, зритель. Как сказал Владимир Львович Машков: «Зритель - это третий создатель спектакля». Эти золотые слова попадают в самое сердце! Мы бесконечно любим нашего замечательного зрителя, и, несомненно, эта любовь взаимна», — поделилась с «АиФ-Урал» директор театра кукол Нижнего Тагила Татьяна Ткачева.

Всего на соискание премии в этом конкурсном цикле поступило 760 заявок из 83 регионов. В итоговый список вошли 70 спектаклей из разных городов России - от Москвы до Владивостока. Решение о номинации принято по итогам работы экспертов и утверждено Секретариатом Российского театрального общества. Среди претендентов на «Золотую маску» 20 постановок московских театров, 10 из Санкт-Петербурга и 40 из регионов.