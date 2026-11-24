Шесть наград международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards – 2026 завоевали проекты из Свердловской области. В числе лучших туристических событий страны – фестивали и конкурсы Каменска-Уральского и Богдановича, которые принесли региону по три награды.

Первое место в номинации «Лучшее туристическое событие по популяризации народных художественных промыслов и ремесел» занял XXI фестиваль колокольного звона «Каменск-Уральский – колокольная столица».

Бронзовую награду в этой же номинации получило XXIII областное народное гуляние «Кашинский хоровод». Мероприятие ежегодно проходит в деревне Кашина Богдановичского района, где венчался уральский писатель Павел Бажов со своей супругой Валентиной Иваницкой. В 2026 году гуляние объединило более 7,5 тысячи гостей со всей России.

Еще одну бронзовую награду завоевал ежегодный окружной гастрономический фестиваль «НаКартошку». В этом году он объединил национальные подворья и фермерские хозяйства Уральского федерального округа. Гости фестиваля смогли попробовать национальные блюда из картофеля, принять участие в народных играх и мастер-классах.

Второй год подряд в число лучших событий страны в области патриотического туризма вошел региональный военно-патриотический конкурс «Солдатская звезда», реализующийся при поддержке правительства Свердловской области, администрации Богдановича и Богдановичского ОАО «Огнеупоры». В 2026 году он собрал в Богдановиче рекордное количество участников – более 60 команд со всего Урала.

Специальным дипломом «За возрождение аутентичных технологий в обработке металла через историческую реконструкцию» отмечен историко-культурный фестиваль «Музы и пушки», который проходит в Каменске-Уральском.

Календарь событий 2026 года Каменска-Уральского завоевал серебряную награду в номинации «Лучший муниципальный календарь туристических событий».