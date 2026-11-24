В Висимском государственном биосферном природном заповеднике завершили очередную проверку работы фотоловушек. Аппаратура установлена на территории по проекту Центрально-Лесного заповедника «Формирование национальной Сети фотомониторинга на заповедных территориях России», поддержанному Президентским фондом природы. Всего получено уже более 110 тысяч фотоснимков — богатых данных о жизни зверей на востоке Висимского заповедника.

Висимский природный биосферный заповедник расположен в верховьях реки Сулём — притока реки Чусовой, в границах муниципальных округов Нижний Тагил, Верхний Тагил, Горноуральский и Кировградский. Его общая площадь более 33,5 тысяч гектар. 24 ноября 2026 года на сайте заповедника опубликованы новые уникальные снимки, сделанные с помощью фотоловушек. Итоги подвела старший научный сотрудник Висимского заповедника Наталья Беляева.

«Благодаря фотоловушкам, мы узнали, что белки поменяли летние рыжие шубки на серые зимние к середине октября. В начале сентября некоторые гонные лоси сражались не друг с другом, а с подвернувшимися на пути квартальными столбами заповедника. Неспешное «патрулирование» своих «обходов» продолжили полосато-пятнистые лесные кошки — рыси. Попадаются в объективы камер и птицы, причём редкие: одна из фотоловушек запечатлела полёт длиннохвостой, или уральской, неясыти — вида, занесённого в Красную книгу Свердловской области», — рассказала Наталья Вадимовна.

Сотрудники Висимского заповедника не в первый раз публикуют фотокадры из дикой природы. Так в конце октября 2026 года после проверки фотоаппаратуры были опубликованы кадры медведей, рысей, кабанов в их естественной среде обитания.

Фото: предоставлено героем публикации/ Висимский государственный природный биосферный заповедник

Тогда ученые благодаря полученным снимкам узнали, что в 2026 году хорошо размножались кабаны. Подрос малыш медвежонок и лосята, а одну из камер «разобрал» медведь — оторвал дверцу камеры от корпуса, вытащил аккумуляторы из зарядного отсека и сломал контакты, выщелкнув из камеры карту памяти. Карту памяти нашли в опавшей листве и по снятым кадрам узнали о последних мгновениях жизни камеры.