Четыре свердловских участника стали победителями Всероссийского проекта «Флагманы образования». Всего в этом сезоне на участие в индивидуальных конкурсных треках проекта поступило более 35 тысяч заявок со всей страны. В треке «Учить и учиться» участвовали старшеклассники, студенты и педагоги, а в «СпортТреке» - тренера, учители физической культуры, спортсмены и студенты, работающие в сфере физического воспитания детей и молодежи.



Конкурсанты прошли несколько этапов отбора, продемонстрировали профессиональные навыки и представили собственные подходы к обучению и воспитанию детей и молодежи.

Победителями направления «Учить и учиться» стали воспитатель детского сада №209/211 Нижнего Тагила Ольга Шараковас, студентка Уральского государственного педагогического университета Екатерина Возжаева и вожатая компании «У трех пещер» Алина Абакумова.

Еще один представитель региона, учитель физической культуры школы №1 имени С.С. Алексеева Дмитрий Ермаков, одержал победу в направлении «СпортТрек». Педагог также является участником сборной Свердловской области по гонкам с препятствиями и проводит бесплатные тренировки для взрослых.

В рамках финальных мероприятий победители обменялись профессиональным опытом с коллегами, встретились с ведущими экспертами в сфере образования и спорта, а также прошли дополнительные программы повышения квалификации.