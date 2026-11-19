В конце рабочей недели устойчивые юго-западные воздушные потоки вынесут на Урал очередную порцию тепла с юга Европейской территории России.

«Движение атмосферного фронта 21-22 ноября будет сопровождаться осадками смешанного характера (снег, мокрый снег, кое-где с дождем). Вероятен гололед. Температура в дневные часы повысится до оттепели +1...+3 градуса, — рассказали синоптики Уралгидрметцентра. — Согласно предварительным прогнозам в последние ноябрьские дни на Урале усилится циклоническая деятельность, выпадет снег и похолодает».

В пятницу, 20 ноября, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, на севере местами небольшой снег, мокрый снег, гололед, ветер южный 3-8 метров в секунду, ночью -1...-6 градусов, днем -2...+3. В Екатеринбурге ночью -2 градуса, днем 0, без существенных осадков.

21 ноября будет облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем на западе дождь и мокрый снег, в отдельных районах гололедица, налипание мокрого снега на провода, ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду, днем с порывами до 14, ночью -4...+1, днем -1...+4 градуса. В Екатеринбурге ночью -2, без осадков, днем +1, небольшие осадки (преимущественно в виде дождя).

В воскресенье, 22 ноября, облачно с прояснениями, ночью местами небольшие, днем в большинстве районов небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, на севере снег. В отдельных районах гололедица, гололед, налипание мокрого снега на провода, ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду, ночью -3...+2, днем 0...+5 градусов. В Екатеринбурге ночью +1, днем +3, небольшой дождь.