Шесть представителей Свердловской области поборются за звание лучшего школьного педагога-библиотекаря. Финальные испытания пройдут в декабре в Москве в рамках II Международного форума школьных библиотекарей и объединят 150 специалистов из 59 регионов страны.

«Эксперты оценивали не только оригинальность авторских практик, но и то, насколько они отвечают интересам современных школьников, помогают вовлекать детей в чтение, а также развивать библиотеку как пространство для общения и творчества. Важным критерием также стала возможность применять эти решения в других образовательных организациях», – отметил заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль.

Всего на конкурс поступило более 2 тысяч заявок из 89 регионов России. На протяжении двух месяцев участники разрабатывали и защищали авторские проекты, направленные на популяризацию чтения и развитие школьных библиотек.

Так, Ольга Сураева из гимназии № 70 Екатеринбурга представила читательский марафон «Одна гимназия – тысяча голосов. Слово переходит к тебе». В рамках проекта школьники, педагоги и приглашенные гости читают вслух литературные произведения, а записи выступлений становятся частью школьного медиапроекта. За год к марафону присоединились 110 человек.

Наталья Шишкина из школы № 34 Каменска-Уральского разработала интерактивную литературно-познавательную игру «Россыпи сказок народов Урала». Проект позволяет детям познакомиться с культурой и традициями народов региона через литературные произведения. Участниками игры стали 135 школьников.

В финале конкурсантам предстоит решить практические задачи, основанные на реальных профессиональных ситуациях. По итогам испытаний определят 15 победителей, которые получат оборудование для модернизации школьных библиотек и комплекты из 120 книг.