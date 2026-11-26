Из-за мощного снегопада в екатеринбургском аэропорту Кольцово 26 ноября задерживаются несколько рейсов. Как сообщили в пресс-службе Кольцово, в непростых метеоусловиях ушли на запасные аэродромы в Уфу и Тюмень самолеты, следовавшие в Екатеринбург из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Сочи и Шарм-Эль-Шейха.

Из-за задержек рейсов в аэропорту организовали надзорные мероприятия специалисты транспортной прокуратуры.

По последним данным, за ночь на аэродроме выпало почти 12 сантиметров снега.

«Уборка осложняется тем, что снег, который продолжает идти, мокрый и тяжелый. —говорится в сообщении пресс-службы аэропорта. — На борьбу с заносами брошено более полутора десятков специальных машин».

Пассажиров просят отслеживать статус своего рейса и проявлять осторожность по пути в аэропорт.