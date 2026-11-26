Дочь первого Президента России Татьяна Юмашева в 11-й день рождения Ельцин Центра представила в Екатеринбурге лимитированную коллекцию одежды и аксессуаров. Фирменным элементом коллекции, в которую вошли куртки, утепленные жилеты, трикотажное поло, кейпы, футболки и бейсболки, стала хорошо узнаваемая подпись Бориса Ельцина.

Юмашева отметила, что Ельцин Центр остается местом притяжения, где и дети, и молодежь, и люди более старшего поколения находят для себя что-то важное и интересное.

В качестве фотографа выступила внучка первого президента — Мария Юмашева, увлекающаяся фотографией, а моделями выступили действующие сотрудники центра.