В Свердловской области завершается массовая прививочная кампания против гриппа. В уральской столице последнюю неделю работают выездные пункты вакцинации в торговых центрах. Как отметили в департаменте информполитики региона, со следующей недели закроются пункты в ТРЦ «Мегаполис» и «Дирижабль», 4 декабря они будут работать последний день.
В общей сложности прививочной кампанией против гриппа охвачено уже 32% жителей Среднего Урала — более 1,3 миллиона человек.
Напомним, за минувшую неделю нв Свердловской области на 7% выросла заболеваемость ОРВИ, в регионе зарегистрировали 29 тысяч случаев инфицирования.
График работы пунктов вакцинации:
- 27 ноября с 15:00 до 19:00 — ТРЦ «Гринвич» на улице 8 Марта, 46,
- 27 ноября с 12:00 до 18:00, 28 ноября с 10:00 до 15:00 — ТРЦ «VEERMall» на проспекте Космонавтов, 108д,
- 27 ноября с 10:00 до 15:00 — ТЦ «Парк Хаус» на улице Сулимова, 50,
- 27 ноября с 12:00 до 19:00, 28 ноября с 10:00 до 15:00 — ТЦ «Дирижабль» на улице Академика Шварца, 17,
- 27 ноября с 12:00 до 19:00, 28 ноября с 10:00 до 15:00 —ТРЦ «Мегаполис» на улице 8 Марта, 149,
- 1 декабря с 10:00 до 15:00 — ТРЦ «Апельсин» на улице Блюхера, 39,
- 1 декабря с 10:00 до 15:00 — ТЦ «Кировский» на улице Сыромолотова, 22.