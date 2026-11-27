В Свердловской области завершается массовая прививочная кампания против гриппа. В уральской столице последнюю неделю работают выездные пункты вакцинации в торговых центрах. Как отметили в департаменте информполитики региона, со следующей недели закроются пункты в ТРЦ «Мегаполис» и «Дирижабль», 4 декабря они будут работать последний день.

В общей сложности прививочной кампанией против гриппа охвачено уже 32% жителей Среднего Урала — более 1,3 миллиона человек.

Напомним, за минувшую неделю нв Свердловской области на 7% выросла заболеваемость ОРВИ, в регионе зарегистрировали 29 тысяч случаев инфицирования.

График работы пунктов вакцинации: