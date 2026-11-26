Дорожная авария с участием пассажирского автобуса, двигавшегося по маршруту №111 «с. Сосновское — г. Каменск-Уральский» случилась утром 26 ноября на 41-м километре автодороги Сысерть — Часовая. Водитель рейсового автобуса допустил съезд автобуса с автодороги между селами Исетское и Маминское Каменского района, после чего транспорт опрокинулся.

«На момент ДТП в автобусе находились десять пассажиров, из них двое детей», — рассказали в свердловской прокуратуре.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. Сейчас специалисты прокуратуры проводят проверку по факту ДТП.