На Среднем Урале в 2026 году 355 пациентов получили помощь по линии фонда «Круг добра». Объём лекарственного обеспечения составил более 3,8 миллиарда рублей. Поддержка фонда позволяет обеспечивать детей с тяжёлыми редкими заболеваниями необходимыми дорогостоящими препаратами. Заявки на 2027 год уже направлены в фонд и одобрены.

«Для семьи, в которой ребенок живет с редким заболеванием, возможность своевременно получать необходимое лечение имеет огромное значение. Фонд „Круг добра“ помогает сделать дорогостоящую терапию доступной. Наша задача — заранее планировать потребность в лекарствах и обеспечивать преемственность помощи, в том числе при переходе пациентов на региональное лекарственное обеспечение», — отметила заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

Наряду с поддержкой фонда в Свердловской области действует региональная программа лекарственного обеспечения пациентов с редкими заболеваниями. На 2026 год из областного бюджета на эти цели выделено более 760 миллионов рублей. За 10 месяцев препараты получили 416 человек, в том числе 228 детей и 188 взрослых. Расходы за этот период составили 573 миллиона рублей.

Напомним, что региональная программа реализуется с 2013 года и обеспечивает терапией пациентов с 16 видами редких заболеваний. Важным направлением остаётся преемственность помощи: после достижения пациентами 19 лет финансовая нагрузка по их лекарственному обеспечению переходит с фонда «Круг добра» на областной бюджет. Заблаговременное планирование этих расходов необходимо для продолжения лечения.