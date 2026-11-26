Министерство здравоохранения Свердловской области и Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики в канун Дня матери запустили уникальный женский проект «Открывая себя», который стал одним из мероприятий регионального движения «За медицину здорового долголетия» и нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Пилотная программа, рассчитанная на женщин 40-55 лет, призвана сформировать устойчивые навыки управления собственным здоровьем. Проект реализуется с ноября 2026 по июль 2027 года.

«"Открывая себя" – это наш практический ответ на запрос свердловчанок оставаться молодыми и полными сил. По итогам отбора в проект вошли 36 женщин. Мы проведем с ними большую персонализированную работу, чтобы показать, что 50 лет – это не возраст угасания, а точка нового старта, где медицина, психология и забота о себе сливаются воедино. Говоря профессиональным языком, будем выявлять предикторы механизмов старения и проводить коррекционную работу. Впереди более полугода внутреннего и внешнего преображения: мы будем наблюдать за участницами и оценивать промежуточные результаты. Уверена, они окажутся позитивными», — подчеркнула заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

В помощь свердловчанкам организаторы проекта собрали уникальную команду из более чем 15 специалистов – от врачей медицины здорового долголетия и диетологов до хореографов и стилистов.

«Это серьезная медицинская и психологическая работа, подкрепленная творчеством. Мы будем измерять не только сантиметры на талии, но и состояние сосудов, уровень стресса и качество сна. Все эти показатели влияют на наш биологический возраст. Это не цифра в паспорте, а наш ресурс. Это то, сколько энергии у нас в глазах, как мы чувствуем себя в своем теле. Этот возраст пластичен, мы можем его снижать, сместив фокус внимания на себя», – рассказала главный врач Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Емельянова.

Участницы получат возможность пройти обследование и выявить предриски механизмов своего старения в Центре медицины здорового долголетия. Также их ждут бесплатные тренировки в фитнес-зале, консультации косметолога, стилиста и визажиста. Кроме того, для развития уверенности в себе женщины посетят уроки по постановке голоса и будут учиться пластике.