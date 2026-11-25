Пять новых автомобилей поступили в Свердловский областной кожно-венерологический диспансер. Машины марки «Лада Искра» медучреждение получило благодаря поддержке регионального министерства здравоохранения в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Сотрудники СОКВД осуществляют медицинскую деятельность в пяти муниципалитетах региона, новые автомобили для врачей-дерматовенерологов — возможность выезжать к пациентам и усилить работу по ранней диагностике рака кожи и борьбе с инфекциями.

Только с начала текущего года, специалисты медучреждения совершили 160 выездов, осмотрели почти 7,5 тысячи свердловчан и выявили 70 случаев немеланомного рака кожи и три случая меланомы.