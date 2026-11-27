В Ленинском районном суде Нижнего Тагила избрали меру пресечения бывшему полицейскому и врачу, которых обвиняемых в мошенничестве с выплатами бойцам СВО.

Следователи полагают, что Анастасия К., ранее проходившая службу в ОВД, входила в доверие к потерпевшим, а заведующий отделением больницы Юрий Ч. — предоставлял поддельные медицинские документы.

Общий ущерб, нанесенный в результате мошеннических действий, превышает 3 миллиона рублей, сообщает JustMedia.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Свердловской области.

Медика отправили под стражу по 5 января 2027 года, а экс-полицейской избрали меру пресечения в виде домашнего ареста по 5 января.