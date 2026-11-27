Смертельное ДТП случилось вечером 26 ноября на 113-м километре автодороги Ивдель — граница ХМАО. По данным ГИБДД, аварию спровоцировал 63-летний водитель LADA Granta, который двигался с небезопасной скоростью, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Ford Focus под управлением 51-летней женщины.

В результате столкновения смертельные травмы получили водитель отечественной легковушки и два его пассажира — женщины 55 и 61 года, все жители Курганской области. Водителя иномарки доставили в центральную районную больницу Ивделя.

По факту ДТП организовано расследование.