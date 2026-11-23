Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга проводит проверку по информации об ухудшении самочувствия у детей, посещающих частный детский сад «Мастерская знаек» на улице Татищева.

«С жалобами на ухудшение состояния здоровья, в том числе на рвоту и недомогание, обратились не менее семи малолетних детей», — сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

В ведомстве уже выяснили, что организатором питания в учреждении является ООО «Метрика». Проверочные мероприятия в столовой организовали специалисты территориального подразделения Роспотребнадзора.

В ходе надзорных мероприятий предстоит дать правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при организации питания.