В городе Полевской городской суд избрал меру пресечения администратору сауны в поселке Косой Брод, где 16 ноября несколько детей отравились хлором.

Напомним, несовершеннолетние отмечали день рождения, во время празднования они почувствовали себя плохо, их госпитализировали, диагностировав отравление парами хлора.

Накануне суд избрал меру пресечения администратору сауны «Преображение» Ирине Г. в виде запрета определенных действий (ей нельзя общаться с потерпевшими), сообщает JustMedia.ru со ссылкой на свердловский Следственный комитет.

Девушке предъявлено обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в отношении детей до шести лет.